Partido Auténtico Nacional inicia recolección de firmas para constituirse como colectivo político

El Partido Auténtico Nacional (PANA) entra en una nueva etapa de su proceso de constitución como un colectivo político, luego de recibir este lunes la resolución del Tribunal Electoral que le permite avanzar con la recolección de firmas a nivel nacional.

Carlos Reyes, presidente y representante legal del PANA, explicó que: “Ya con la resolución que nos dio el Tribunal Electoral, damos paso a la recolección de las 45 mil personas y vamos encaminados a buscar esos miembros a nivel nacional”.

El dirigente destacó que uno de los principales elementos que diferencia al PANA de otras agrupaciones es que se trata de un movimiento integrado, según afirmó, por personas que no han ocupado cargos políticos anteriormente.

“La diferencia de nuestra propuesta es que somos un grupo nuevo, ninguno ha participado en cargos políticos”, manifestó.

Reyes indicó que, una vez la agrupación sea constituida oficialmente como partido político, buscarán participar en la discusión de los principales temas nacionales. Entre los asuntos que mencionó, están la Ley 462, el proyecto de río Indio, la distribución de los recursos generados por el Canal de Panamá y la inseguridad.

Sobre la existencia de otros grupos que también buscan constituirse como partidos políticos, Reyes reconoció que “el escenario podría representar una ventaja para las agrupaciones tradicionales que ya cuentan con estructuras establecidas”.

Sin embargo, aseguró que “creemos que nuestra población sabe que hay que tomar un camino diferente al que hemos llevado en años anteriores”.