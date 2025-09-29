Partido Popular manifiesta preocupación por intento de revocatoria contra alcalde Mizrachi

A través de un comunicado, el Partido Popular (PP) expresó su preocupación y rechazo ante la decisión adoptada por el Tribunal Electoral (TE) de autorizar el inicio de un proceso de revocatoria de mandato en contra del alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, quien fue postulado por el colectivo.

“Este proceso no solo constituye un intento de desconocer la voluntad popular, sino que además pretende empañar la gestión de un alcalde que ha demostrado, desde el primer día de su mandato, una visión clara, innovadora y transformadora para la ciudad”, añade el Partido Popular.

Agrega el comunicado que “Mayer Mizrachi está liderando con energía, creatividad y compromiso un proyecto que busca que Panamá brille más que nunca: modernizando servicios, impulsando obras que acercan la ciudad al futuro y defendiendo con firmeza los intereses de la ciudadanía”.

Concluye que “Panamá necesita avanzar, no retroceder. Y bajo su liderazgo, nuestra ciudad seguirá siendo un referente de innovación y orgullo nacional”.