Presidenta de la Asamblea solicita no “dilatar” el debate de las reformas

La diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda solicitó no dilatar el debate del proyecto de Ley 163 para reformar la Caja de Seguro Social (CSS).

“Hemos escuchado durante todas estas semanas a muchos panameños venir aquí a explicar el proyecto de ley y mucho de lo que se ha escuchado coincide con opiniones de diputados.Lo que no podemos es dilatar un tema que ya viene dilatado, y que ahora es decisión de nosotros en hacer algo o no hacer nada y que mañana nos juzguen, en ese grupo no estoy yo”, manifestó Casteñada durante su intervención en la reunión de este sábado.

“El tema de las facultades al director lo vamos a modificar”, agregó la diputada, quien pidió a sus colegas ir armando las propuestas de modificaciones, “no podemos seguir dilantando el debate”.

Recordó que el 31 de diciembre terminan las sesiones extraordinarias, “eso es el tiempo que nos dio el Presidente José Raúl Mulino”, dijo.

“Tenemos que decirle al país que estamos escuchando y que el gobierno no se opone a que se enriquezca el proyecto de ley, lo que no podemos es seguir profundizando en temas que no vienen al orden”, puntualizó.