Presidente Mulino convocará a sesiones extraordinarias el 4 de mayo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional (AN), que se desarrollarán del 4 de mayo al 4 de junio, con el objetivo de discutir exclusivamente la Ley de Sustancia Económica, que busca cumplir con las normas de la Unión Europea.

“Hoy estoy mandando la carta al presidente de la Asamblea convocando a partir del 4 de mayo al 4 de junio para discutir solamente la ley de sustancia económica”, señaló el mandatario en conferencia de prensa.

Mulino explicó que el Ejecutivo ya ha iniciado acercamientos con distintos sectores para abordar el contenido de la propuesta. “Y he conversado ya con dos bancos y la próxima semana hablaré con la bancada panameñista y de cambio democrático para la docencia necesaria para una ley muy técnica”, indicó.

El presidente subrayó la complejidad del proyecto, destacando la importancia de un debate informado.

Asimismo, enfatizó que la aprobación de esta normativa es clave para mejorar la posición de Panamá a nivel internacional. “Primero para salir de la última que nos falta en Europa, ojalá que en octubre y que le permita a Panamá avanzar en todas las estrategias de inversión extranjera en Europa que, por supuesto, tiene un escollo por no tener esta ley todavía y estar en una lista con otros compañeros de viajes que no son positivos”, expresó.

“Será el único tema a tratar en este mes de conversaciones”, puntualizó.

“Obviamente ya el Ministerio de Economía y Finanzas con el equipo técnico va a empezar las distintas reuniones de explicaciones, absorber preguntas, lo cual corresponde para una ley que es muy técnica”, concluyó.