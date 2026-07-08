$!Presidente Mulino presenta planes de empleo, agua y movilidad a jefes de bancada de la Asamblea

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con la directiva de la Asamblea Nacional y los jefes de bancada de los partidos PRD, Panameñista, Realizando Metas, Cambio Democrático y Alianza.

Durante el encuentro, el Ejecutivo y el Legislativo acordaron trabajar de manera conjunta para impulsar y priorizar los proyectos de ley e infraestructura que beneficien directamente a la población, informó la Secretaría de Comunicación del Estado.

El mandatario destacó la puesta en marcha del programa “Panamá pa’ Ti”, enfocado en la generación de empleo, mejoras en el sistema de salud y acceso a agua potable. Dentro de este plan, Mulino resaltó la construcción de la carretera Panamericana Oeste, una obra de 192 kilómetros que conectará Loma Campana, en Panamá Oeste, con Santiago de Veraguas, dinamizando la economía regional.

En materia de servicios básicos, el jefe del Ejecutivo informó a los diputados que el Gobierno Nacional trabaja en el desarrollo de 20 plantas potabilizadoras en todo el país, de las cuales 13 ya están en fase de ejecución o en proceso de formulación de contratos. Asimismo, detalló que la región de Azuero es una de las prioridades del Plan Nacional de Agua Potable, con dos proyectos de potabilizadoras en marcha.

Respecto al sector agropecuario, el presidente advirtió sobre los efectos del fenómeno de El Niño y el impacto climatológico que sufrirá la producción nacional. No obstante, brindó tranquilidad a los legisladores al asegurar que el Gobierno cuenta con las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de productos esenciales de la canasta básica, especialmente el arroz.

Finalmente, tras escuchar las necesidades urgentes de diversas regiones planteadas por los jefes de bancada, el mandatario anunció una gira de trabajo a Changuinola, Bocas del Toro, para entregar soluciones de vivienda, apoyo agrícola y deportivo, mientras que para el distrito de San Miguelito reafirmó el compromiso de ejecutar obras de movilidad urbana, como el proyecto del teleférico.