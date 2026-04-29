Presidente Mulino se reúne con diputados del PRD para abordar temas de interés nacional

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles, 29 de abril, una reunión con los integrantes de la bancada legislativa del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en la que se discutieron temas relacionados con el fortalecimiento del sistema democrático y el desempeño de los colectivos políticos.

De acuerdo con el reporte oficial durante el encuentro el mandatario y los diputados intercambiaron criterios sobre la necesidad de mejorar la relación de los partidos con la ciudadanía, así como sobre iniciativas legislativas consideradas prioritarias.

Entre los asuntos abordados, también se incluyeron los proyectos de ley que el Ejecutivo considera claves para impulsar el desarrollo del país, además de la propuesta de reforma constitucional promovida por el Gobierno.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Paz del Palacio de las Garzas, donde Mulino estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el canciller Javier Martínez Acha; y el titular de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

A inicios de semana, el presidente también recibió en la sede presidencial a diputados del partido Realizando Metas (RM).