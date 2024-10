Procurador designado defiende su independencia; AN recomienda ratificación

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, presidida por la diputada Shirley Castañeda, recomendó al pleno legislativo la ratificación de Luis Carlos Gómez Rudy, como nuevo procurador General de la Nación.

De acuerdo con Gómez, durante su administración, mantendrá la imparcialidad al momento de ocupar su cargo y también buscará recobrar la confianza de justicia de esta institución e impulsará la estabilidad laboral de sus funcionarios.

”En cuanto a señalar que formo parte de un círculo cero para mí eso es extraño. Casi novedoso escucharlo. No formo parte de ningún circulo cero. Él (el presidente Jose Mulino es un ciudadano a quien le ejercí una representación legal. Me conoce, lo conozco, no somos amigos”, sostuvo en su comparecencia.

Seguidamente, los comisionados de esta instancia legislativa recomendaron al pleno ratificar los nombramientos de Fernando Clemente Correa Jolly y José María Herrera Ocaña, como miembros de la junta directiva de la Caja de Ahorros.

Por su parte, Fernando Correa, al ser interrogado por los diputados, en base a sus proyecciones, destacó que entre sus planes están reivindicar su nombre e indicó la importancia de bancarizar a través de la tecnología, para que esta institución llegue a todos los panameños.