$!Proyectos anticorrupción siguen en pausa en la Asamblea

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El 4 de septiembre la Comisión de Credenciales inició el análisis de 16 anteproyectos que buscan reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. <span class="mln_uppercase_mln">La posible reducción de la cantidad de comisiones y las sanciones para los diputados que falten o lleguen tarde a las sesiones ordinarias son algunos de los puntos más álgidos en la discusión de las reformas. </span><span class="mln_uppercase_mln">El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, expresó la disposición del Órgano Legislativo de avanzar en la discusión de este proyecto de reglamento interno, antes de culminar su periodo.</span>