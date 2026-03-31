Proyectos claves esperan discusión en el legislativo

ml | Unas 283 iniciativas legislativas se encuentran en espera de primer y segundo debate en las distintas comisiones de la Asamblea Nacional (AN). Solo en segundo debate están 115 proyectos, entre ellos: las sanciones al fraude por paternidad, la que propone que el Estado otorgue un apoyo económico anual a las asociaciones y/o juntas de Carnaval legalmente reconocidas.

Otro tema pendiente en el Legislativo son las reformas al Reglamento Interno. En este sentido, el diputado presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, indicó que se tienen avances importantes.

“Ya la comisión de credenciales terminó todos los puntos sobre el Reglamento Interno. Están esperando el texto único para ser sometido y llevarlo después al pleno de la Asamblea”, declaró en entrevista a un medio local.

Por su parte, el diputado José Pérez-Barboni dijo que está pendiente discutir el proyecto de ley “antibotellas”.