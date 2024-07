Reformas al reglamento

En su exposición de motivos el diputado señaló que hace 14 años no se realiza una reforma al reglamento interno de la Asamblea, por lo que considera cambios enfocados en que se permita un mejor ejercicio de las funciones legislativas, así como mayor participación ciudadana y transparencia.

El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA) José Pérez Barboni fue otro de los que entregó su iniciativa de ley para impulsar cambios en la Ley 49 de 1984, sobre el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

El anteproyecto presentado por el diputado de MOCA enumera 20 artículos a reformar, entre ellos: que se limite toda referencia al voto secreto, todos los votos deberán ser públicos; el diputado que no va a trabajar no cobra su salario por los días que se ausentó sin haber habilitado previamente a suplente; que los debates no se puedan dar con menos de 24 horas de diferencia; eliminar las prerrogativas de franquicia postales, telefónicas y otros beneficios.

También propone incluir en el reglamento que los diputados por obligación publiquen su declaración de estado patrimonial y declaración jurada de intereses particulares, así como rendir informe de gestión por cada legislatura.

“Nuestras normativas contemplan medidas que propicien políticas de transparencia y apertura adecuada sobre el acceso a la información”, dijo Pérez Barboni.