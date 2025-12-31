Reformas electorales deberán sortear aprobación legislativa

El próximo 7 de enero de 2026 se retomarán las reuniones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). Se espera que durante este periodo se aborden temas sobre: formas de votación, adjudicación de curules y proclamaciones, revocatoria de mandato y las diputaciones al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

En 2025, se abordaron cambios en temas relacionados con el Padrón Electoral, constitución y subsistencia de partidos, estatutos partidarios, financiamiento, elecciones primarias, nómina presidencial, paridad, entre otros.

Al respecto, el presidente del partido Molirena, Francisco Alemán, manifestó que “el principal avance de este proceso no radica únicamente en cada punto aprobado, sino en el hecho de que las decisiones se hayan construido a partir del consenso. En un escenario político diverso como el nuestro, lograr acuerdos mediante el diálogo responsable es, en sí mismo, un paso significativo para la estabilidad y el fortalecimiento de la democracia”.

El diputado Jorge Bloise, representante de los candidatos independientes en la mesa, manifestó que no considera que han tenido avances significativos.

“La mayoría de nuestras propuestas no han sido aprobadas. Impulsamos temas de paridad, temas de reducir el financiamiento público en general, se aprobó que quienes firmen a una libre postulación renunciarán tácitamente a un partido y eso es abiertamente inconstitucional”, manifestó Bloise.

Alfredo Pitty, representante del partido en formación Relevo, explicó que espera se aprueben temas que permitan una mayor participación de las minorías. “Hay un interés genuino de todos los miembros de la comisión de encontrar los vacíos legales del Código Electoral y problemas que se puedan solucionar”.