Residentes de San Felipe piden realizar un censo electoral

Los residentes de San Felipe, en el distrito de Panamá, reiteraron su llamado al Tribunal Electoral para realizar un censo en el corregimiento, porque indican que en las elecciones pasadas se dieron irregularidades en cuanto a la cifra de votantes.

Octavio Del Moral, consultor de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (Avaca), explicó que luego de que el Censo de Población y Vivienda determinó que solo había 692 personas con derecho a votar en San Felipe, se presentó una denuncia contra más de 3,000 personas que se encontraban en el padrón electoral sin vivir en el lugar, pero al final solo se lograron 50 condenas, y el día de las elecciones muchos de ellos acudieron a votar.

Del Moral indicó que, “frente al proceso electoral de 2029, se hace urgente realizar un censo en el lugar. Detrás de esas residencias falsas pueden estar las autoridades electas”. Se trató de contactar al representante de corregimiento, Mario Kennedy, sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota.