Tribunal Electoral reconoce al Partido Auténtico Nacional (PANA) como colectivo en formación

El Tribunal Electoral (TE) reconoció a la agrupación Partido Auténtico Nacional (PANA) como partido político en formación mediante la Resolución No. 20 del 3 de septiembre de 2026, publicada este martes 16 de septiembre en el Boletín Electoral.

La decisión se adoptó luego de que la organización, que presentó su solicitud el 27 de octubre de 2025, subsanara las observaciones formuladas por la Secretaría General y superara el período de objeciones sin que se registraran oposiciones. De las 1,096 firmas presentadas por sus promotores iniciales, la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) validó 577, las cuales se contabilizarán dentro de las 45,503 adscripciones exigidas para lograr su constitución legal como colectivo.

La resolución ordena entregar la documentación pertinente al licenciado Carlos Esteban Reyes Herrera, en su calidad de presidente provisional, para que tramite la apertura de una cuenta corriente temporal única de formación en el Banco Nacional de Panamá (BNP), conforme a lo estipulado en el artículo 77 del Código Electoral. La DNOE únicamente habilitará los medios para la inscripción de adherentes en todo el país una vez que se acredite formalmente dicha cuenta.

Asimismo, el organismo arbitral reconoció a la junta directiva provisional encabezada por Reyes Herrera, en la que figura Ana Zaindeh Romero Muñoz como primera vicepresidenta y Karlo Andre Herrera Villamil como segundo vicepresidente, además de los titulares de las secretarías de Organización, Finanzas y Comunicación.