Tribunal Electoral toma medidas ante aumento de solicitudes de cédula en fin de año

El Tribunal Electoral informa que, debido al aumento de las solicitudes de cédulas durante la temporada de fin de año, se recomienda a los usuarios que, para evitar traslados innecesarios, consulten el estado de su trámite en el sitio web www.tribunalcontigo.com específicamente en la sección “¿Dónde está mi cédula?” y así confirmar si el documento ya se encuentra disponible para su retiro en la oficina correspondiente.

La Dirección Nacional de Cedulación está tomando las medidas que permitan agilizar los procesos y mantener el buen servicio que siempre se les brinda a los usuarios.

Asimismo, se les recuerda que para trámites de duplicado por pérdida, los ciudadanos tienen a su disposición los quioscos multiservicio, los que operan las 24 horas, los 7 días de la semana, facilitando la gestión de forma rápida y segura sin necesidad de acudir a una ventanilla.