Vamos busca candidato propio para 2029

ML | La Coalición Vamos aspira a presentar un candidato propio a la Presidencia de la República en las elecciones de 2029, manifestó Mijail Castillo, quien está encargado de la parte de organización política y formación de liderazgo del movimiento.

“Yo aspiraría a que tengamos un candidato propio hacia 2029 a la Presidencia de la República”, expresó Castillo, al señalar que todavía no está definido quién podría asumir esa postulación.

Indicó que la selección debe surgir de un proceso democrático interno, mediante elecciones primarias en las que las distintas figuras del movimiento puedan competir y ganarse el respaldo de sus integrantes. Consideró que de este proceso debe surgir un liderazgo nacional.

Castillo señaló que existen figuras emergentes tanto en la Asamblea Nacional como dentro de la coalición. Sobre Rubén Blades, a quien considera un aliado de la organización, expresó: “Ha sido un gran aliado de la organización, todavía no nos ha transmitido ese deseo. Siempre su apoyo ha sido desinteresado”.

Actualmente, la organización se encuentra en el proceso de depuración de firmas ante el Tribunal Electoral para avanzar en su constitución como partido político.