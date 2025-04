$!Vamos y Moca amenazados por la decisión de ocho diputados

La presencia de diputados de la bancada Vamos y un diputado del Movimiento Otro Camino, en encuentro con el presidente José Raúl Mulino, ha traído nuevos elementos que podrían agravan los problemas internos en estos espacios políticos, explican analistas políticos.

Entre los independientes, el diputado Jorge Bloise justificó su presencia en la reunión alegando que como diputado de la República le toca a asistir a actividades con autoridades electas del país. “Acepté la invitación como una oportunidad de presentarle el trabajo legislativo, especialmente en educación y anticorrupción que he realizado desde el Legislativo y como dicta la Constitución, requiere su sanción”. Bloise aclaró que el tema minero no fue abordado en la reunión.

Por su parte, su colega de bancada Betserai Richards también compartió su parecer, afirmando que no está de acuerdo con amenazas de expulsión a compañeros de la bancada por participar de un almuerzo con el presidente. “Algunos diputados y dirigentes de Vamos siguen enfocados en criticar mientras que como bancada no se logra definir una estrategia clara para atender los problemas reales que viven los panameños: desempleo creciente y falta de agua en múltiples comunidades”, dijo Richards

Por su parte, el fundador del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, reiteró que no avala la presencia del diputado José Pérez Barboni en esa convocatoria. “El fondo del asunto no es tener una reunión, es no tener la comunicación. No se informó y por eso yo comuniqué que el diputado Barboni tiene que dar su explicación al país de por qué asistió, cuando había un acuerdo de no asistir”.