Punto de vista

¿Activismo político o genuino reclamo?

¿Activismo político o genuino reclamo?
James Aparicio
12 de junio de 2026

No menos de cinco movilizaciones, modestas pero importantes, se han realizado en los últimos treinta días, organizadas por un grupo de ciudadanos que se opone a la minería metálica o rechaza los embalses de río Indio.

Son expresiones legítimas, pero van más allá. Cuando escuchas reclamos o consignas políticas y hay expresiones de activismo, posiciones ideológicas o antisistemas, las pretensiones originales pasan al último plano. Siempre que surgen movimientos correctos, entra la politiquería y los desvía de sus propósitos.

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