Aquí no se trata de Machín Canda’o

Los gremios magisteriales han fijado una posición y condicionado el retorno al 100% a las clases en las escuelas públicas, si se firma un acuerdo de fin de huelga, se les pagan los salarios no trabajados, se suspenden los procesos disciplinarios y se revisa en la Asamblea Nacional, un número importante de la ley 462 del Seguro Social. Y aunque una gran cantidad de panameños no rechaza la protesta como forma de expresión, no se solidarizan con la paralización del año escolar y pagarle a quien no trabaja. La realidad es la que manda.