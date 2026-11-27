La primera vez que vi una película india fue en 1986 en un cine en el viejo Delhi. Y aunque no hablo hindi, la producción, colores, escenografía, bailes y cantos, ya en esa época eran hipnotizantes. Gracias a Netflix, lo mejores cortometrajes, largometrajes y series de India, ya están disponible en hindi, tamil, telugu, maratí, bengalí, kannada, malayalam con títulos en español con temáticas de amor, injusticia, nacionalismo, policiacas, históricas e inclusive de drama y acción. Es un cine fascinante y de mucha calidad en su producción.