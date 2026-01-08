Cifras que nos ponen a reflexionar

El más reciente informe del Tribunal Electoral indica que el número de matrimonios, en Panamá, está aumentando, pero los nacimientos han decrecido.

Hace sesenta años, el promedio de hijos por familia era de cinco y a finales del decenio pasado entre 2 a 3 en una misma pareja.

Hoy, la cantidad es uno niño, niña o ninguno. Un gran número de jóvenes están hoy, más concentrados en los estudios y la vida profesional, así como en disfrutar la juventud. Los hijos están pensados cuando hay estabilidad económica y más edad.