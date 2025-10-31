Conociendo el distrito de San Miguelito

Kevin Cabrera sigue los pasos de su antecesora Mari Carmen Aponte, pero con más velocidad, intensidad e inclusive impacto. El miércoles estuvo en el distrito de San Miguelito.

Fue al Cristo Redentor, al municipio, se reunió con los representantes, diputados, dirigentes deportivos y sociales y para cerrar, almorzó en la fonda “Tiki” del emprendedor Juan José Miranda Ortega.

El diplomático estadounidense es claro: reforzar los vínculos de Estados Unidos con Panamá en los asuntos políticos, ideológicos, de seguridad y también económicos.