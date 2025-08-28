Convivir con las motos y el monopatín

En las calles conviven vehículos, motos, peatones y un nuevo protagonista, el monopatín. Llamado también 'scooter' es un medio de transporte para recorrer distancias cortas que se ha hecho popular en las calles y avenidas de Costa del Este, Obarrio, Bella Vista y algunas zonas urbanas con edificios de oficinas, hospitales o grandes tiendas. La cohabitación entre los distintos medios o formas de movilización, a veces molestosa, que están surgiendo o aumentando en números, obligan a revisar las leyes y reglamentos.