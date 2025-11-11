De Fidanque a Toledano, más que una frase

La avicultura nacional celebra hoy su día. Es más que una fiesta. La avicultura panameña tiene sus orígenes en 1939, cuando la Hacienda Toledano inició operaciones en Panamá. Luego vendrían, en la década de los cincuenta, sesenta, setenta y ochenta, los hermanos Toledano, el grupo Melo, Arce Avícola, decenas de empresas y cooperativas. Es una industria eficiente, suple carne de pollo y huevos frescos a las mesas panameñas, todos los días. Desde el 12 de noviembre, se agrupan en la Asociación Nacional de Avicultores (ANAVIP), abastecen el mercado local, lo han inmunizado de enfermedades y son ejemplo claro de eficiencia en toda la región.