De la ilusión a la alegría colectiva

La clasificación al próximo Mundial de Fútbol, el segundo en la historia futbolística del país, inyectó de emoción a todo el país. No hay un solo panameño o extranjero que adoptó a Panamá como su hogar que no haya coreado los goles de la roja o compartido de manera contagiosa la hazaña. Como toda competencia deportiva, fue dura y, más aún, tensa. De las preocupaciones y recriminaciones se pasó a las sonrisas y felicitaciones, porque fue un esfuerzo colectivo que confirmó al talante de no rendirse si se quiere ganar.