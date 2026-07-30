De la pregunta a la preocupación

Desde hace dos meses y un poco más le estamos solicitando, de manera formal, al Ministerio Público (léase Procuraduría General) información sobre las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas en 2021, 2025 y 2026 sobre la presentación de títulos falsos para los concursos de nombramiento del Ministerio de Educación. De la confirmación de acceso (a lo que no está vedado por ley), pasamos al clásico peloteo (mareo se le dice en la calle) a la nueva excusa, “es una investigación reservada”. Cuando los operadores de justicia intentan controlar la narrativa y levantan un muro, para tratar de manejarse solamente con gacetillas. Cuando el motivo es el secreto, algo no está bien.