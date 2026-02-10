Decisiones globales, impactos locales

La confrontación entre Estados Unidos y China tiene impacto en Panamá. Desde que se establecieron relaciones diplomáticas en el país y Xi Jinping estuvo en el istmo en la primera semana de diciembre de 2018, las relaciones con Washington adquirieron otro carácter.

El avasallador aterrizaje de la diplomacia china y cientos de empresas del gigante asiático son visibles. Para el gobierno del presidente Donald Trump hay una “influencia maligna” que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos y estamos en el medio de este julepe.