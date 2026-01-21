Dos fechas para no olvidar

Hay dos eventos significativos en la historia de Panamá que muchas veces se quedan en los libros y no tienen la magnificencia que se le da a fiestas como el Carnaval o ciertos festivales populares.

Un día como hoy, hace 354 años, la ciudad de Panamá fue trasladada de Panamá La Vieja a el Casco Antiguo de la ciudad. Igualmente, se conmemora un año más de la fundación del distrito de Guararé, hecho ocurrido en 1880.

Daniel Dorindo Cárdenas la inmortalizó con la pieza, Decimoquinto (XV) Festival en Guararé. Los guarareños son defensores de la cultura y auténtica tradición panameña, forjada durante siglos.