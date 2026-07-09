En medio de la celebración del Mundial del Fútbol y las olas de calor que llegaron con el Fenómeno del Niño se realizaron dos operaciones contra el crimen que no pueden pasar desapercibidas.

Una desarticuló una red criminal que operaba en los puertos y en la aduana, “preñando” contenedores con drogas y la otra, borraba valiosa información del E-Tax para que particulares no pagaran millones de dólares en impuestos.

Son redes criminales enquistadas en diversas entidades del Estado, que operaban con colaboración interna.