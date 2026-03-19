El administrador del Canal de Panamá

En las próximas semanas la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) debe elegir al panameño que será administrador de la vía acuática por los próximos siete años.

Es una decisión colegiada donde también participa una junta asesora internacional y un grupo de expertos que valora estudios, experiencia y capacidad para administrar la vía acuática.

El exministro, economista, actual administrador y exdirector financiero del Canal sigue siendo una de las mejores cartas que tiene la ACP para conducir nuestro principal activo, en medio de las turbulencias internacionales, la competencia regional, y con proyectos como la concesión de nuevos puertos o la creación de los embalses en río Indio.