El año en que se puso orden

Cuando pesaban sobre el país amenazas de paralizar sus actividades productivas, con una huelga convocada por gremios magisteriales, el sindicato bananero de Bocas del Toro y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS), el gobierno dominó con determinación los intentos de doblegar a las autoridades. El ganador fue el país, los perdedores, las dirigencias y sus organizaciones opuestas a las reformas de la Caja del Seguro Social (CSS). La Caja se reordena, los sindicatos y gremios repiensan sus posturas, pero se avanza.