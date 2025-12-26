Punto de vista

El asedio al General Noriega en la Nunciatura

El asedio al General Noriega en la Nunciatura
James Aparicio
26 de diciembre de 2025

El 26 de diciembre de 1989, la tensión no terminaba. Las fuerzas militares del Estados Unidos tenían el control del país. Los familiares de los soldados panameños y los civiles muertos con la operación Causa Justa buscaban sus muertos y el gobierno del Presidente Guillermo Endara asumía el control político y administrativo del país en medio del caos por los saqueos a los comercios en Panamá y Colón.

El General Manuel Antonio Noriega tenía dos días de estar refugiado en la Nunciatura Apostólica en Paitilla, asediado por tanques, solados del ejército de Estados Unidos y miles de panameños que pedían su entrega. El 3 de enero se rindió y fue enviado hacia Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.

Tags:
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR