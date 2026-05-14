Punto de vista

El destino marítimo del país

El destino marítimo del país
James Aparicio
14 de mayo de 2026

Estar en el medio de la región, tener dos mares como costas y la operación del Canal, le dan al país una ventaja sobre el resto de la región para el desarrollo y consolidación de operaciones portuarias y logísticas. Hay varios proyectos para construir nuevos puertos que, si se concretan, le darán al país una ventaja importante sobre los vecinos. El puerto Barú en David, Chiriquí; el puerto que diseñó el Canal en el Pacífico y la terminal que se proyecta en Isla Margarita, Colón van por el camino correcto de nuestra sólida vocación transitista.

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Panamá
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