El destino marítimo del país

Estar en el medio de la región, tener dos mares como costas y la operación del Canal, le dan al país una ventaja sobre el resto de la región para el desarrollo y consolidación de operaciones portuarias y logísticas. Hay varios proyectos para construir nuevos puertos que, si se concretan, le darán al país una ventaja importante sobre los vecinos. El puerto Barú en David, Chiriquí; el puerto que diseñó el Canal en el Pacífico y la terminal que se proyecta en Isla Margarita, Colón van por el camino correcto de nuestra sólida vocación transitista.