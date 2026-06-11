El escenario que fragmenta a Perú

La inestabilidad en Perú no termina. La segunda vuelta y lo reñido de los resultados que todavía no se confirman, validan la profunda división que vive la nación andina. Las lealtades de Perú están partidas en dos.

Una parte de la nación, que se ha beneficiado de la bonanza económica y otra que quedó relegada y marginada por los malos gobiernos y políticas públicas fracasadas. Sea Roberto Sánchez o Keiko Fujimori quien gobierne, Perú urge de unidad y reconciliación y de un gobierno que en vez de aumentar las distancias, las reduzca.