Punto de vista

El fracaso del que no hablan las universidades

El fracaso del que no hablan las universidades
James Aparicio
10 de septiembre de 2026

De eso se habla muy poco. El debate se limita a declaraciones de sorpresa, excusas y evasivas. Sin embargo, los resultados de recientes pruebas en estudiantes que aspiran a ejercer la abogacía o la medicina son la punta de un iceberg mucho más grande de lo que se percibe. En casi todas las carreras que se imparten en las universidades públicas y privadas, y eso influye la formación de los nuevos periodistas, hay graves falencias. Si las universidades no miran hacia dentro, no revisan sus planes de estudios y no acreditan de manera regular a su personal, el deterioro y la desvinculación con el mercado, será mayor.

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