El IFARHU es el responsable

El IFARHU no está en quiebra. Las entidades públicas no quedan en bancarrota porque no tienen suficientes fondos. Las declaraciones de Jaime Díaz, aunque reflejen una realidad, tienen un ingrediente agridulce porque los beneficiados con becas o asistencias educativas no son responsables, ni tienen la culpa si Bernardo Meneses o Ileana Moló comprometieran el presupuesto y el que no tenían. El IFARHU debe buscar los fondos con el Ministerio de Economía y no pretender que ahora se transformen en préstamos. Que tanto Meneses y Molo respondan por lo propio y el IFARHU por los compromisos pactados.