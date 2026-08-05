Punto de vista

El impacto de una actividad

El impacto de una actividad
James Aparicio
05 de agosto de 2026

El cierre de la mina de cobre en Donoso tuvo un impacto directo en la economía. Eso no se puede esconder. En medio del intenso y a veces odioso debate sobre la minería y la explotación a cielo abierto, en este caso del cobre, las cifras no mienten.

El impacto fue en el incremento del desempleo, la caída de la inversión en varias provincias y una depresión en importantes actividades de Panamá, Coclé, Veraguas, Colón e inclusive Herrera, Los Santos y Chiriquí. Cuando se tomen la decisión, estas realidades tendrán un peso importante.

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