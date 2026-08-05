El impacto de una actividad

El cierre de la mina de cobre en Donoso tuvo un impacto directo en la economía. Eso no se puede esconder. En medio del intenso y a veces odioso debate sobre la minería y la explotación a cielo abierto, en este caso del cobre, las cifras no mienten.

El impacto fue en el incremento del desempleo, la caída de la inversión en varias provincias y una depresión en importantes actividades de Panamá, Coclé, Veraguas, Colón e inclusive Herrera, Los Santos y Chiriquí. Cuando se tomen la decisión, estas realidades tendrán un peso importante.