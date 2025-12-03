Punto de vista

El infarto de los partidos políticos

James Aparicio
03 de diciembre de 2025

Los partidos políticos siguen siendo estructuras importantes para la vida democrática. Sin embargo, tambalean en popularidad y respaldo social por haberse entregado al clientelismo y evitado, en los momentos que urge hacerlo, tomar medidas extremas contra el electorerismo y con aquellos que enfrentan graves acusaciones ante la justicia.

Es hora de que los partidos hablen sobre la corrupción, la narco política, el enriquecimiento injustificado y la renuncia de las propuestas políticas e ideológicas. Eso es lo que está pendiente.

