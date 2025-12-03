El infarto de los partidos políticos

Los partidos políticos siguen siendo estructuras importantes para la vida democrática. Sin embargo, tambalean en popularidad y respaldo social por haberse entregado al clientelismo y evitado, en los momentos que urge hacerlo, tomar medidas extremas contra el electorerismo y con aquellos que enfrentan graves acusaciones ante la justicia.

Es hora de que los partidos hablen sobre la corrupción, la narco política, el enriquecimiento injustificado y la renuncia de las propuestas políticas e ideológicas. Eso es lo que está pendiente.