El nuevo terrorismo en Latinoamérica

La administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dado un golpe sobre la mesa contra los narcotraficantes y organizaciones del crimen organizado. Veinte grupos mafiosos de la región están en una lista de “Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados”. Estados Unidos anunció que destinará todos sus esfuerzos, recursos, tiempo y tecnología para combatir a los carteles de México, El Salvador, Haití, Colombia, Guatemala, Venezuela y Brasil. Este es el primer paso.