Punto de vista

El nuevo terrorismo en Latinoamérica

El nuevo terrorismo en Latinoamérica
James Aparicio
17 de julio de 2026

La administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dado un golpe sobre la mesa contra los narcotraficantes y organizaciones del crimen organizado. Veinte grupos mafiosos de la región están en una lista de “Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados”. Estados Unidos anunció que destinará todos sus esfuerzos, recursos, tiempo y tecnología para combatir a los carteles de México, El Salvador, Haití, Colombia, Guatemala, Venezuela y Brasil. Este es el primer paso.

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