El olvido y la deuda con los vejestorios

Llegar a la edad de retiro es aterrizar en un aeropuerto de incertidumbres. Los viejos, valorados y protegidos en muchas naciones, deben enfrentarse en Panamá a innumerables limitaciones económicas, sociales, políticas y sanitarias.

No hay hospitales geriátricos, un sistema especial o único para atender a los adultos mayores, el sistema de salud público le falla y el privado es elevadamente costoso.

En edad de jubilación, las empresas aseguradoras te niegan la póliza o aumentan la prima, así como los beneficios médicos o de hospitalización.