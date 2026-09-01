El paso correcto de la coalición Vamos

Cuando éramos jóvenes, queríamos poner el mundo patas hacia arriba. El anunció de los miembros de la coalición Vamos, de avanzar en la constitución de un partido político, es un paso correcto. Se han constituido en una alternativa de poder y estoy seguro de que serán contrincantes poderosos del resto de las organizaciones y ofertas electorales.

En la lista de nuevos partidos hay tres que ya buscan firmas y siete que esperan autorización del Tribunal Electoral, proceso al cual se sumará Vamos cuando cumpla con los requisitos de la ley. La participación política, mientras más amplia y diversa, fortalece la democracia y da más poder a los ciudadanos.