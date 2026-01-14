Punto de vista

El problema no es la reelección

James Aparicio
14 de enero de 2026

Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional pretende hacerle creer a la opinión pública que el problema de las universidades públicas es la reelección de los rectores, decanos y vicedecanos. Una ley que restrinja el derecho de un grupo, por el capricho de otros, es sin lugar a duda inconstitucional y me atrevería a decir, violatoria de derechos fundamentales. ¿Por qué no convocan al país y legislan sobre la academia, el contenido curricular o para terminar con el clientelismo o la politiquería en las universidades del Estado? Cuando las prioridades no están claras, las iniciativas legislativas parecen zarpazos y no soluciones integrales.

Tags:
leyes
|
diputados
|
universidades
|
rectores
|
reeleción
|
Panamá
|
