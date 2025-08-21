El robo que sacó a la Mona Lisa de la sombra

El martes, 22 de agosto de 1911, la Mona Lisa fue robada del museo Louvre en París. La Gioconda, la obra más famosa de Leonardo di ser Piero da Vinci dejó de ser una simple pintura. Una investigación de la época reveló que un empleado del museo, Vicenzo Peruggia, fue el autor intelectual y material del crimen. Peruggia era un don y su osadía multiplicó la cantidad de interesados en conocer la obra de Picasso. La Gioconda es el retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo y fue pintada entre 1503 y 1519.