Esos días olían a pólvora

Un AWACS (Airborne Warning and Control System) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dominaba el cielo capitalino. Era 18 de diciembre de 1989. Ya el General Marc Cisneros, comandante en jefe del Ejército Sur de los Estados Unidos, acantonado en bases militares de Panamá y Colón, había lanzado una advertencia de 48 horas. El país se preparaba para celebrar la Navidad, tras un año de intensas protestas y oleadas represivas tras la anulación de las elecciones generales que habían ganado abrumadoramente Guillermo Endara y la Alianza Democrática de Oposición (ADOC). El reloj de la operación “Just Cause” estaba en marcha.