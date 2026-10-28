Punto de vista

Fiestas patrias con solidaridad

Fiestas patrias con solidaridad
James Aparicio
28 de octubre de 2026

La celebración de las fiestas patrias por la separación de Colombia en 1903 y la Independencia de España en 1821 coinciden con la movilización nacional para apoyar a las víctimas del terremoto. La solidaridad sigue siendo el principal combustible que mueve a los ciudadanos y que al igual que el amor desarrollado por el escudo, la bandera o el himno, ayudar a los miles de compatriotas afectados se ha convertido en un compromiso nacional. La meta debe ser que entre el 8 de diciembre, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, la mayoría de los afectados tengan una vivienda nueva o reconstruida.

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Panamá
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