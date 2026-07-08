¿Hay un manual para hacer oposición política?

En cada quinquenio el debate se enciende. En particular por las posiciones que adoptan los partidos políticos y los diputados en la Asamblea Nacional. La clásica definición de oposición y gobierno es hoy una amalgama de intereses coyunturales que no permite definir con claridad las líneas que distinguen un lado o el otro.

A diferencia de las democracias donde existe una cámara baja y otra alta (Senado y Congreso), las responsabilidades de gobernar o supervisar son muchas más claras. Colaboración le llaman a la “oposición constructiva”. El antagonismo se clasifica como un radicalismo. Y aquí no hay manuales escritos.