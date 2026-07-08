Punto de vista

¿Hay un manual para hacer oposición política?

¿Hay un manual para hacer oposición política?
James Aparicio
08 de julio de 2026

En cada quinquenio el debate se enciende. En particular por las posiciones que adoptan los partidos políticos y los diputados en la Asamblea Nacional. La clásica definición de oposición y gobierno es hoy una amalgama de intereses coyunturales que no permite definir con claridad las líneas que distinguen un lado o el otro.

A diferencia de las democracias donde existe una cámara baja y otra alta (Senado y Congreso), las responsabilidades de gobernar o supervisar son muchas más claras. Colaboración le llaman a la “oposición constructiva”. El antagonismo se clasifica como un radicalismo. Y aquí no hay manuales escritos.

Tags:
política
|
bancadas legislativas
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR