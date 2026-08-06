La crisis económica de los municipios

El municipio de San Miguelito lanzó el aldabonazo. Las arcas municipales están en rojo y el déficit ronda los $400,000 al mes. Altos gastos y la caída en los ingresos han puesto en jaque a los gobiernos locales y la propia gestión de la alcaldesa Irma Hernández.

En el caso de San Miguelito no es nuevo. Los anuncios de ahorros y amplios recortes anunciados por Hernández llegan tarde porque debieron comenzar hace dos años. Si en noviembre los números no mejoran, la medida se extenderá en el tiempo y los proyectos podrían paralizarse.