La narrativa perversa

Un gran número de exfuncionarios de los municipios de Colón, Arraiján y San Miguelito, para enumerar los más conocidos, han estado reclamando el pago de sus prestaciones, vacaciones y prima de antigüedad, a casi dos meses de haber sido destituidos de sus cargos. Los cambios de personal transitorio, por contrato o que no está protegidos por la ley de carrera administrativa son una práctica común, cada 5 años. Descalificar y condenar a quien reclama sus derechos laborales, como si se tratara de un delincuente es parte de una narrativa persevera e inhumana. Los funcionarios, en particular los que hablaron de “cambio”, deben saber que los derechos no son un regalo o un acto de caridad.