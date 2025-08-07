La operación Watchtower en Guadalcanal

Entre el 7 de agosto de 1942 y el 9 de febrero de 1943, los países aliados encabezados por Estados Unidos lanzaron la operación Watchtower en las islas de Guadalcanal. Fue, según los registros históricos, la primera “gran ofensiva” contra las fuerzas de Japón. Los combates por tierra, mar y aire fueron feroces. La llamada “batalla” o “campaña” de Guadalcanal enfrentó a unos 60,000 soldados aliados (Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda), contra 36,000 japoneses. La victoria aliada fue estratégica y comenzó a marcar la supremacía aliada en el pacífico.