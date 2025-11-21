La sorpresiva movida de Taiwán

Desde el 13 de junio de 2017, cuando el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela cortó lazos diplomáticos con Taiwán y las estableció con China, los contactos con Taipéi y sus autoridades fueron cortados. Once diputados de Vamos, Moca, RM y CD, aceptaron una invitación “oficial” del gobierno de Taiwán, sin el aval de la administración del presidente José Raúl Mulino. Taiwán hizo una jugada maestra e irritó a China que reclama el reconocimiento pactado por Panamá de “una sola China”. La gira legislativa agita la diplomacia.