La teocracia radical y fundamentalista de Irán

Desde 1979, Irán es gobernada por una teocracia inspirada en el islam chiíta que se ha propuesto destruir al Estado de Israel y de paso a todos los países que no comparten sus creencias religiosas. Se les vincula directamente con el financiamiento, entrenamiento y entrega de armas a los grupos terroristas conocidos en la región como Hamás, Hezbollah y el Yihad islámico. En Irán no se tolera la disidencia, se persigue a la oposición, la mujer perdió muchos de sus derechos, no hay libertad política y un consejo religioso impide que reformistas accedan a cargos de elección popular.